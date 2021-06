Video ⟩ Porziņģis: Man bija arī psiholoģiska cīņa pašam ar sevi

"Darīju savu darbu un smagi strādāju laukumā gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, darot to, kas no manis tika prasīts," par sevis demonstrēto basketbolu sērijā ar Losandželosas vienību teica Porziņģis. "Protams, tā bija arī psiholoģiska cīņa pašam ar sevi, jo tas nav man ierasti un nav man komfortablākais variants. Prātā atsaucu debijas gadu līgā, kad man vajadzēja cīnīties par atlēkušajām bumbām uzbrukumā, smagi cīnīties aizsardzībā un strādāt pie citām sīkajām niansēm, ar ko varu ietekmēt spēles gaitu. To darīju visas sērijas garumā. Mēģinu spēlēt tik profesionāli, kā to varu."