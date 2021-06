Latvijas olimpieši un paralimpieši Tokijā būs tērpti vienotās formās

Patlaban Latvijas delegāciju veido 21 sportists no deviņiem sporta veidiem, taču 1.jūlijā būs zināms par Latvijas sportistu dalību Tokijā karatē, pieccīņā un svarcelšanā, jo būs noslēgušās šo sporta veidu kvalifikācijas. Līdz ar to viss Latvijas komandas un delegācijas skaitliskais sastāvs būs zināms jūlija sākumā.

LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks atklāja, ka 67% no minētajiem sportistiem ir jau vakcinējušies pret Covid-19, 23% - ir vakcinācijas procesā, savukārt 10% olimpiešu patlaban nevakcinēsies. Kā skaidroja Lejnieks, Tokijas olimpiskās spēles nav uzlikušas par pienākumu sportistiem obligāti vakcinēties. Tāpat LOK ir zināms, ka 75-80% olimpisko spēļu dalībnieku, visticamāk, būs vakcinējušies pret vīrusu, līdz ar to nav lielu bažu, ka sportistu veselība tiktu apdraudēta.

Lejnieks atzīmēja, ka LOK, iespējams, būs nepieciešams papildu finansējums 10 710 eiro apmērā par Covid-19 testiem un 135 877 eiro par papildu izdevumiem komandas dalībniekiem astoņos sporta veidos. Tikmers kolēģi papildināja ar to, ka papildu izdevumus varētu radīt arī lidmašīnu biļešu pārrezervēšana, jo vairākas Eiropas valstis ir atcēlušas reisus, kas ietekmē nokļūšanu uz Tokiju.

Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.