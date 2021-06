Hārtlijs tiek atzīts par KHL sezonas labāko treneri

Sezonas labākā trenera balvu nopelnīja Hārtlijs. Uz balvu kandidēja arī Čerepovecas "Severstaļ" galvenais treneris Andrejs Razins un Igors Ņikitins no Maskavas CSKA .

Simboliskajā izlasē bez kādreiz Rīgas "Dinamo" spēlējušā aizsarga Robinsona tika iekļauts arī "Avangard" aizsargs Olivers Kaski, vārtsargs Edvards Paskvale no Jaroslavļas "Lokomotiv", kā arī uzbrucēji - Vadims Šipačovs un Dmitrijs Jaškins no Maskavas "Dinamo" un Konstantīns Okulovs no CSKA.