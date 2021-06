Polijā pretinieka pārstāvji gatavi Briedim piedāvāt miljonu

"Cik man zināms, "Polsat" (televīzija) ir ļoti ieinteresēta, ka šī cīņa notiktu Polijā. Un domāju, ka mēs centīsimies to realizēt par katru cenu," sacīja Cešlaka promouters Ratinskis.

Polijas medijs spekulē, ka Briedis par cīņu varētu prasīt honorāru miljons dolāru apmērā. Savukārt latvieša potenciālā pretinieka pārstāvis domā, ka Briedis varētu atteikties no IBF jostas.

"Domāju, ka varam to [honorāru] piedāvāt, taču būsim gatavi izsolei, ja tas būs nepieciešams. Man ir aizdomas, ka Briedis atteiksies no jostas, lai nevajadzētu to aizstāvēt - vismaz man ir tāda informācija."