Latvijas Airēšanas federācija sāk ilgtermiņa sadarbību ar LU un RTU augstskolām

Uzsākot ilgtermiņa sadarbību visas puses vienojušās par vairākiem sadarbības virzieniem, tostarp vēlmi atjaunot vai izveidot akadēmiskās airēšanas sekcijas pie RTU un LU, kopīgiem spēkiem nodrošinot treniņu procesu un tehniskās iespējas, popularizēt šo sporta veidu studentu vidū, veicināt interesi par to un kopīgi nodrošināt iespēju ar to nodarboties, ietvert airēšanas sportu brīvās izvēles priekšmetu sadaļā un atbalstīt augsta līmeņa airēšanas sportistus, duālās karjeras iespējās attīstību - gan nodarboties ar sportu, gan arī paralēli iegūt augstāko izglītību, organizēt Latvijas universitāšu sacensības Daugavā (RTU pret LU), ar nolūku to izveidot kā aizraujošu tradīciju un notikumu universitāšu sportu studentu vidū.