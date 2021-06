"Valmiera" UEFA Konferenču līgas kvalifikācijas 2. kārtā ielozēta pret Gutkovska "Rakow"

Kurzemniekiem pirmā spēle būs jāaizvada viesos. "Liepājai" kvalifikācijas pirmajā kārtā paredzēta tikšanās ar Strugas "Trim-Lum" no Ziemeļmaķedonijas. "Valmiera" viesos tiksies ar Marijampoles "Sūduvu", taču RFS spēkosies ar "Klaksvik" no Fēru salām.

Neveiksmīga snieguma gadījumā rīdzinieki UEFA Konferenču līgas priekšsacīkšu otrajā kārtā tiksies ar Tetovas "Škendija" no Ziemeļmaķedonijas vai ar "Mura" no Slovēnijas.

Tāpat trešdien notikusī kvalifikācijas otrās kārtas izloze atklāja, ka RFS veiksmīga snieguma gadījumā tiksies ar Turku "Inter" (Somija) vai ar "Puskas Akademia" no Ungārijas, "Liepājai" paredzēts mačs ar Sofijas CSKA no Bulgārijas, taču "Valmiera" spēlēs pret Gutkovska pārstāvēto Polijas klubu Čenstohovas "Rakow".

Tikmēr Raivja Andra Jurkovska pārstāvētā Īrijas komanda "Dundalk" otrajā kārtā ielozēta pret Tallinas "Levadia" un "St Josephs" no Gibraltāra pāra uzvarētāju. Jāņa Ikaunieka pārstāvētā Kuopio "Palloseura" ("KuPS") no Somijas uzvaras gadījumā otrajā kārtā spēkosies ar Poltavas "Vorskla" no Ukrainas.