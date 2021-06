"Noah Jurmala" paliek spēkā liegums reģistrēt jaunus spēlētājus

Tiesa, 3.jūnijā klubam tika piemērots jauns liegums reģistrēt papildu spēlētājus. LFF bija saņēmusi informāciju no Starptautiskās Futbola federācijas asociācijas (FIFA) par to, ka "Noah Jurmala" nav izpildījis 7.aprīļa FIFA lēmumus par darba algas izmaksu bijušajiem spēlētājiem Aleksandram Jerkinam un Dmitrijam Hermanam.

LFF Disciplinārlietu komiteja (LFF DK) ziņo, ka "Noah Jurmala" ir norēķinājusies ar diviem iepriekš minētajiem futbolistiem, bet tagad tā saņēmusi iesniegumu no biedrības "Dinamo Rīga" par neizpildītajām finansiālajām līgumsaistībām no "Noah Jurmala" puses, kas izriet no sadarbības līguma, ar kuru tika nodrošināta kluba atbilstība LFF klubu licencēšanas prasībām. LFF DK arī ieguvusi apstiprinājumu, ka uz 16.jūniju biedrība "Noah Jurmala" joprojām nav izpildījusi saistības.