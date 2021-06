Kroļļa vārti pret bijušo klubu sekmē "Valmieras" uzvaru

Sešas minūtes līdz pirmā puslaika beigām soda laukumā saspēlē ar aizsargiem kļūdījās vārtsargs Dāvis Ošs. "Spartaka" vārtu vīrs pārkāpa noteikumus pret viesu spēlētāju, kā rezultātā Grazjanovs no 11 metru atzīmes guva "Noah Jurmala" pirmos vārtus.

Mājinieki spēles gaitu kontrolēja arī otrajā puslaikā, bet ar vārtu gūšanu vairs tik labi nesekmējās. 69.minūtē Vambā no tuvas distances spēcīgi sita, bet Vladislavs Skrupskis notvēra bumbu. "Spartaks" līdz mača beigām gan pamanījās gūt arī piektos vārtus. Asamoa no laukuma sāna bumbu iespēlēja vārtu priekšā, kur izklupienā to tīklā ieraidīja Okosi Edere.