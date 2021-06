Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Par titulu - trio nevis duets?

Droši vien, ka to visādi arī vajadzētu izcelt, taču vispirms gribas izcelt tieši rezultativitāti un kādu vēsturisku notikumu – pirmo reizi Latvijas futbola vēsturē spēli tiesāja Vācijas tiesnešu brigāde. Savukārt turnīra tabulā līderu duets pārvērtās par trio un drīz zināsim, cik ilgi tas tāds pastāvēs...

36 gadus vecais brēmenietis Harms Osmerss (14 spēles Vācijas bundeslīgā) un viņa palīgi tiesāja tieši kārtas galveno spēli starp RFS un “Riga FC”. No abu komandu papildspēkiem, kas iegūti gan cīņai par Latvijas čempionu titulu, gan pirms Eiropas kausu spēlēm, laukumā bija tikai divi – “rīdzinieku” Vācijā dzimušais horvātu centra aizsargs Ivans Paurevičs (4 spēles Vācijas bundeslīgā Diseldorfas “Fortuna” rindās, pieci gadi Dortmundes “Borussia” sistēmā un otrajā komandā, pēdējās divas sezonas 2. bundeslīgas klubā “Sandhausen”), bet nigērietis Junusa Muritala izgāja uz maiņu “Riga FC” sastāvā 57. minūtē.

Pārsvars bija, nereti pat liels pārsvars, kaut kas it kā veidojās un brieda, bet... Tad jau drīzāk RFS varēja sekmīgāk pabeigt kādu no pretuzbrukumiem. Jau četras spēles pēc kārtas klusē čempionāta labākais vārti guvējs Stefans Miloševičs, kurš, iespējams, komanda arī nepaliks (nav dzirdēts, ka viņa īres termiņš no beļģu “Waasland-Beveren” būtu pagarināts, turklāt nācis klāt Muritala).