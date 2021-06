Tokijā pirmo reizi kādam olimpisko spēļu dalībniekam konstatēta inficēšanās ar Covid-19

Mēnesi pirms olimpisko spēļu sākuma Tokijā kādam no valstī iebraukušajiem sportistiem uzrādīts pirmais pozitīvais Covid-19 tests. Japānas valdība paziņojusi, ka olimpiskās komandas loceklim no Ugandas, ierodoties Naritas starptautiskajā lidostā netālu no Tokijas, bijis pozitīvs vīrusa testa rezultāts un viņam liegta iebraukšana valstī.