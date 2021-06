Ostapenko WTA rangā saglabā 43. vietu, Sevastova zaudē četras pozīcijas

Vadošajā desmitniekā notikušas nelielas izmaiņas. Vietām samainījušās piektajā pozīcijā esošā ukrainiete Jeļina Svitoļina un amerikāniete Sofija Kenina, kura tagad ir sestā. Līdere aizvien ir Austrālijas pārstāve Ešlija Bārtija, viņai seko japāniete Naomi Osaka, Simona Halepa no Rumānijas un Arina Sabaļenka no Baltkrievijas. Aiz Keninas ierindojas Bjanka Andresku no Kanādas, amerikāniete Serēna Viljamsa, Iga Švjonteka no Polijas un Karolīna Plīškova, kura noslēdz vadošo desmitnieku.