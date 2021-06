Mediji: "Sharks" pasargās Balceru no NHL paplašināšanas drafta

Nākamajā sezonā NHL debitēs jauna komanda Sietlas "Kraken". Saistībā ar to 21. jūlijā ir gaidāms paplašināšanas drafts, kurā līgas jaunpienācēja varēs komplektēt sastāvu ar citu komandu spēlētājiem.

Vietējie mediji "San Jose Hockey Now" un "Mercury News" vēsta, ka "Sharks" pagarinās līgumu ar ierobežotu brīvo aģentu Balceru, kurš būs viens no septiņiem uzbrucējiem, kuru klubs pasargās no paplašināšanas drafta.