Video ⟩ Itālijas futbolistiem pārtrūkst "sausā" sērija, taču izdodas iekļūt EČ ceturtdaļfinālā

Itālijas valstsvienības "sausā" sērija bija pārsniegusi jau 1000 minūtes. Itālijas futbolisti uzvarējuši 12 spēlēs pēc kārtas, turklāt šajā iespaidīgajā sērijā ielaiduši tikai vienus vārtus. Itālijas nezaudēto spēļu sērija sasniegusi jau 31 maču, kuros tā izcīnījusi 26 uzvaras un piecreiz cīnījusies neizšķirti. Iepriekš tik gara sērija itāļiem bija no 1935. līdz 1939.gadam.

Itāļi aktīvi sāka spēli, Čiro Immobilem jau sestajā minūtē mēģinot gūt pirmos vārtus. Uzbrucējs centās panākt priekšā esošo bumbu, bet beigās sadūrās ar Danielu Bahmanu, taču izvairījās no brīdinājuma. Trīs minūtes vēlāk itāļu kārtējais uzbrukums iestrēga Austrijas aizsardzības "mūrī". 11.minūtē Itālijas izlases spiediens lika kļūdīties Austrijas aizsargiem, kas Leonardo Spinacolam ļāva ielauzties soda laukumā, bet viņa sitiens bija neprecīzs.

17.minūtē Spinacola no laukuma kreisās puses bumbu soda laukuma viducī iespēlēja Nikolo Barellam, bet viņa sitienu atvairīja Bahmans. Brīdi vēlāk ātrajā pretuzbrukumā aizskrēja Marko Arnautovičs, taču viņam no muguras sekoja aizsargi, tāpēc viņš sasteidza sitienu, kas padevās neprecīzs. 25.minūtē situāciju pie Austrijas izlases vārtiem centās saasināt Marko Verati, bet neilgi pēc tam neizdevās izmantot standartsituāciju no laukuma stūra.