Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Līderu trio neizjūk, Liepājā - "remonts", "Spartaks" - tuvāk Eiropai

FK "Ventspils" izstāšanās no turnīra īsi pirms otrā riņķa finiša (ja būtu aizvadīta puse no spēlēm, tad aizvadīto spēļu rezultāti netiktu anulēti, bet nākamajās spēlēs būtu ieskaitīts 0:3 tehniskais zaudējums) radīja nelielas, taču, iespējams, būtiskas (to redzēsim pēc čempionāta beigām) izmaiņas turnīra tabulā un var saprast Valmieras komandas galvenā trenera Tamaza Pertijas sašutumu - iznāk, ka zaudētājas ir tās komandas, kuras ventspilniekus uzvarēja, bet ieguvējas ir tās komandas, kuras spēlēs ar ventspilniekiem zaudēja punktus. Nekādas loģikas.

No otras puses - tāds ir nolikums, kam piekrita visas virslīgas komandas, tā ka dūres vicināt ir velti un par vēlu. Sazvērestību teoriju lauciņā savukārt runā par to, ka "ieinteresētās puses" esot stimulējušas Ventspils komandas izstāšanos tieši tagad nevis stimulējušas, lai ventspilnieki aizvada vēl vismaz divas spēles, un, ka tiks izdarīts viss, lai "Noah Jūrmala" aizvada pusi no spēlēm - protams, ja "ieinteresētajām pusēm" nebūs izdevīga komandas priekšlaicīga izstāšanās. Kāds tam sakars ar "Noah Jūrmala"? Vistiešākais - vēl jau nav beigusies "parādu un apelācijas lieta".

Neesmu sazvērestības teoriju atbalstītājs, taču arī tām ir kaut kāda augsne, arī tās nerodas no zila gaisa.

Zaudējums iepriekšājā kārtā čempionam "Riga FC" lika Valmieras komandai iziet uz spēli ar RFS gandrīz kā "uz pēdējo kauju", lai vēl saglabātu labas izredzes cīņā par titulu. Šo spēli vēroja arī Norvēģijas vicečempiona "Molde FK" skautu šefs, nezinu, vai par to zināja abu komandu futbolisti, taču ekskursijā viņš diezin vai bija ieradies - tā kā ar šo komandu ne RFS, ne Valmierai Eiropas kausos ceļi diezin vai krustosies (vai arī tādu varbūtību nav iespējams paredzēt), tad acīmredzot viņš bija ieradies ar mērķi redzēt konkrētus spēlētājus.

Valmieriešiem izdevās pārtraukt RFS komandas 14 pēc kārtas nezaudētu un 10 desmit pēc kārtas uzvarētu spēļu sēriju.

Uzmanību varēja pievērst gandrīz jebkuram no valmieriešu leģionāriem un vārtsargam Rihardam Matrevicam, kurš pēdējā minūtē glāba no vārtu zaudējuma un nosargāja uzvaru, uzmanību varēja pievērst arī 2-3 laukuma saimnieku spēlētājiem, kaut gan tieši asuma uzbrukumā - izņemot pēdējās desmit minūtes, kad vajadzēja glābties no zaudējuma - laukuma saimniekiem pietrūka visvairāk. Viņi šajā spēlē arī neguva nevienus vārtus, jo bumba viesu vārtos ielidoja no viesu aizsarga Žoiskima Davā kājas...

RFS saglabā pirmo vietu turnīra tabulā, līderim ir par diviem punktiem vairāk un par vienu aizvadītu spēli mazāk nekā "Riga FC", bet Valmieras komanda atpaliek par 5 punktiem. RFS vēl divreiz ir jāspēlē ar "Riga FC" un vienreiz ar valmieriešiem, bet "Riga FC" un FK "Valmiera" savā starpā tiksies vēl divas reizes.