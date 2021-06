Video ⟩ Šveice pasakainā spēlē pārspēj pasaules čempioni Franciju un iekļūst EČ ceturtdaļfinālā

Bumbu uzbrukumā nesavaldīja 87.minūtē laukumā nākušais Šveices uzbrucējs Admirs Mehmedi, bet spēles kompensācijas laika pēdējās - ceturtās - minūtes pašās beigās Grīzmana vietā pamatlaika beigās laukumā nākušais Musa Sisoko pamanījās no soda laukuma labās puses piespēlēt garām diviem Šveices aizsargiem. Soda laukuma pretējā pusē bumbu ar krūtīm saņēma Pavārs un no gaisa raidīja to pa vārtu pārliktni tālajā stūrī.