Video ⟩ "Kas ar moci?" jeb neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu ikdienā arī gadās kuriozi

Cik reižu gadā vidēji kādu reanimēju? Droši vien kādas piecas līdz desmit. Cik atradu literatūrā, tad profesionālajā sportā šādu gadījumu gadā ir gaužām maz. Tikai 0,01% no visiem fiksētajiem. Bet ir. Vairums no šiem pacientiem pirms desmit vai piecpadsmit gadiem tā arī uz laukuma aizgāja no dzīves," pastāstīja Bērziņš.