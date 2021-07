Video ⟩ "Spartaks" vienīgajā virslīgas čempionāta spēlē uzvar "'Metta"

Pirmā labā vārtu gūšanas iespēja mājiniekiem bija astotajā minūtē. "Spartaka" aizsargi uz laukuma centru centās izsist Kristera Čudara piespēli gar vārtiem, bet tā nonāca pie japāņa Ikuto Gomi, kurš nekavējās ar sitienu, taču tas bija neprecīzs. Piecas minūtes vēlāk soda laukumā no sāna ielauzās Jānis Grīnbergs. Futbolists bumbu raidīja vārtu labajā stūrī, bet Dāvis Ošs palika nepārspēts.

Spēles 16.minūtē "Metta" neizmantoja standartsituāciju no ne pārāk tālas distances, taču jau divas minūtes vēlāk Vladislavs Soloveičiks mājinieku soda laukumā pie labā vārtu staba lāga neaizsniedzās līdz bumbai, izdarīdams neprecīzu sitienu ar galvu. Uzreiz pēc tam "Metta" ar tālu piespēli ievadīja uzbrukumu. Ņikita Bērenfeldam izklupienā neizdevās aizsniegties līdz bumbai, kā rezultātā Kristers Lūsiņš izskrēja vienatnē pret Ošu. "Spartaka" vārtsargs tālu izgāja no vārtiem, kas Lūsiņam liedza izpildīt vieglu sitienu. Bumba aizripoja garām labajam vārtu stabam.

Nigērietis Luiss Igbineveka 33.minūtē soda laukumā no partnera saņēma piespēli un izdarīja spēcīgu sitienu, taču Jānis Beks izvēlējās pareizu pozīciju un viegli atsita bumbu. Deviņas minūtes līdz pirmā puslaika beigām Beks izgāja no vārtiem un uz noteikuma pārkāpuma robežas apturēja Kvadvo Asamoa, kurš drīz vien plānoja sist pa vārtiem. Līdz puslaika beigām iniciatīvu jau bija pārņēmuši jūrmalnieki, taču Beku pārspēt tā arī neizdevās.

"Metta" aktīvāk iesāka arī otrā puslaika sākumu. 61.minūtē Ošs glāba komandu pēc "Metta" pirmā sitiena, bet brīdi vēlāk Soloveičiks uz līnijas apturēja Lūkasa Vapnes raidījumu no ļoti tuvas distances. Spēles 63.minūtē Grīnbergs ar bumbu ieskrēja soda laukumā, taču pretinieki cieši spēlēja aizsardzībā, tāpēc viņš ar grūtībām atrada sitiena pozīciju.

Abioduns Oguniji 64.minūtē otrā laukuma pusē atbildēja ar spēcīgu sitienu no aptuveni 12 metriem, taču Beks bumbu atsita. Puslaika turpinājumā uzbrukumā aktīvāku sniegumu sāka demonstrēt arī "spartakieši". 72.minūtē pūliņi uzbrukumā atmaksājās, 1:0 panākot Leonelam Vambā. Viņš iepretim vārtiem spēcīgu piespēli saņēma no Asamoa.

Puslaika pēdējās desmit minūtēs "Metta" lūkoja panākt neizšķirtu, bet uzbrukumā ilgi neizdevās pieturēt bumbu, kas vairākkārt piespieda ātri atgriezties aizsardzībā. 85.minūtē "Metta" nebija tālu no otro vārtu zaudējuma, bet Asamoa no tuvas distances izlēma piespēlēt, nevis sist pa vārtiem. "Metta" līdz pamatlaika beigām tomēr zaudēja vēl divus vārtus. Aizsargu nesaprašanos 89.minūtē izmantoja Adams Markijevs, kurš sita no soda laukuma aprisēm, bet bumba pa ceļam uz vārtiem skāra Iļju Korotkovu un mainīja lidojuma virzienu.