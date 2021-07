Brazīlijas futbolisti iekļūst "Copa America" finālā

Abas komandas pirms diviem gadiem tikās šī turnīra finālā, arī toreiz uzvaru svinot brazīliešiem. Uzvaras vārti tika gūti mača 35.minūtē, kad Neimars soda laukumā filigrāni apspēlēja divus aizsargus, bet pēc tam bumbu uz 11 metru atzīmes atspēlēja Paketam, kurš to trieca teju tukšos vārtos.

Uzvarētājiem pārsvars piederēja jau no pirmās minūtes. Līdz zaudētajiem vārtiem Pedro Galese vairākkārt jau bija atvairījis brazīliešu bīstamos sitienus gan no tālākas, gan no tuvākas distances. Tāpat viņš tika pārbaudīts pēc standartsituāciju izspēlēm.