"VEF Rīga" Čempionu līgas pamatturnīrā tiksies ar Grieķijas un Ungārijas komandām, kā arī kvalifikācijas uzvarētāju

"VEF Rīga" pretinieces D grupā būs Atēnu AEK un Sombathejas "Falco Vulcano", kā arī vieni no kvalifikācijas kārtas grupas uzvarētājiem.

"Par grupas izlozi varam būt apmierināti. Spēlēsim pret labi zināmo un vienmēr spēcīgo AEK komandu no Grieķijas, Čempionu līgā pieredzējušo Sombathejas "Falco Vulcano" un kādu no kvalifikācijas turnīra uzvarētājkomandām. Mūsu mērķis ir izkļūt no grupas, kā arī sasniegt astotdaļfinālu - tāpat kā aizvadītajā sezonā," izlozi vērtē Jahovičs.