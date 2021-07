Latvijas U-19 basketbolisti demonstrē vāju sniegumu uzbrukumā un piekāpjas Senegālai

Latvijas izlasē rezultatīvākais ar desmit punktiem bija Vanags, kurš no spēles trāpīja četrus no 17 metieniem, tai skaitā divus no 12 tālmetieniem. Deviņi punkti tika Šulcam, astoņi - Kristianam Feierbergam, kurš trāpīja divus no desmit tālmetieniem, kā arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas.