Video un foto ⟩ Nepārspēta trīs gadus! Itālija dramatiskā finālspēlē triumfē Eiropas futbola čempionātā

No laukuma centra Harijs Keins jau kārtējo reizi šajā čempionātā teicami piespēlēja uz labo flangu, bet piespēles adresāts Kīrans Tripjērs pagaidīja, kamēr vārtsarga laukumam pietuvojas Šovs. Bumba pēc piespēles soda laukumā vispirms atsitās pret zemi, tad, to neapturot, Šovs no gaisa ar atsitienu pret zemi raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī - 1:0.