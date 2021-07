"Riga FC" no UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas izstājas jau pirmajā kārtā

Rīdzinieki Eirokausu sezonu turpinās jaunizveidotajā UEFA Konferenču līgā, kur kvalifikācijas otrajā kārtā būs jātiekas ar Ziemeļmaķedonijas klubu Tetovas "Škendija". "Riga" nākamie pretinieki "Škendija" UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā divu spēļu summā ar 0:5 zaudēja "Mura" no Slovēnijas.

Pirmās 15 minūtes aizritēja bez bīstamiem vārtu gūšanas momentiem, bet vairāk iespēju uzbrukumā bija "Malmo", kas arī krietni biežāk kontrolēja bumbu. Spēles 18.minūtē Roberts Ozols izgāja no vārtiem un droši spēlēja situācijā, kurā Antonio Mirko Čolaks varēja gūt "Malmo" pirmos vārtus.

Ozols pirmo reizi kapitulēja 33.minūtē. "Malmo" ar vairākām ātrām piespēlēm bumbu no savas aizsardzības zonas nogādāja pie Čolaka. Černomordijs neaizsniedzās līdz piespēlei, kas Čolakam ļāva nesteidzīgā manierē izpildīt precīzu sitienu vārtu kreisajā apakšējā stūrī. Jau četras minūtes vēlāk otrā laukuma pusē ar sitienu no šaura leņķa "Malmo" vārtu vīru lūkoja pārspēt "Riga" leģionārs no Somijas Mikaēls Soisalo.