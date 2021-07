LOK mudina ieviest viena kanāla finansēšanas modeli olimpiskajām un neolimpiskajām sporta federācijām

Komentējot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) paziņojumu par nepieciešamību novērst sadrumstalotību nevalstisko sporta organizāciju apvienību līmenī un brīdinājumu jau no 2023.gada pilnībā pārņemt sporta budžeta līdzekļu pārvaldību, LOK Mārketinga dienesta vadītāja Dace Gulbe aģentūrai LETA norādīja, ka jau pirms mēneša organizācija ir inicējusi un aicinājusi IZM, sakārtojot sporta nozares finansējumu, no 2023.gada realizēt viena kanāla finansēšanas modeli olimpiskajām un neolimpiskajām federācijām atsevišķi, nodrošinot, ka viena sporta veida federācija saņem valsts budžeta finansējumu tikai no viena finanšu avota.