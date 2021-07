Trīs - par titulu, trīs - par Eirokausiem, bet par ko - "Noah Jūrmala"?

Pēc cienīga snieguma, bet tomēr zaudējuma Eiropas kausu spēlē nekad nav viegli uzreiz "pārslēgties" uz vietējā turnīra spēlēm. Vēl jau galvās nesenais zaudējums, vēl nav izdzēstas tā radītās emocijas. "Riga FC" cienīgi nospēlēja - īpaši atbildes maču "Skonto" stadionā - pret Zviedrijas čempioni Malmes komandu, tomēr divu spēļu summā minimāli zaudēja. Mierinājumam ir iespēja turpināt spēlēt Konferenču līgas 2. kvalifikācijas kārtā, bet tomēr… Jūrmalas "Spartakam" vēl nav zudušas izredzes ieņemt 4. vietu, un kāds punkts no "ievainotā zvēra" būtu ļoti noderējis, jūrmalnieki arī varēja to iegūt, tomēr čempions uzvarēja un uzvarēja likumsakarīgi - futbolā tā vienmēr nenotiek, bet šoreiz uzvarēja komanda, kas kopumā bija spēcīgāka. Lai nu šī uzvara ļauj ātrāk aizmirst neveiksmi duelī ar Malmes komandu, jo jau šonedēļ pirmā spēle Konferenču līgas 2. kvalifikācijas kārtā ar Ziemeļmaķedonijas čempionu Tetovo "Shkendija". Turklāt komanda papildinājusi sastāvu ar jauniem leģionāriem un ierindā pēc savainojuma atgriežas Vladimirs Kamešs. Čempioni ir kļuvuši par līderiem, taču turnīra tabulā ir ne tikai jāskaita punkti, bet arī jāsalīdzina spēļu skaits - "Riga FC" ir 35 punkti 17 spēlēs, RFS komandai ir 34 punkti 14 spēlēs un "Valmiera FC" ir 32 punkti 15 spēlēs. Galvenā spēkošanās vēl priekšā. Valmierieši, atšķirībā no viņu konkurentiem, Eiropas skatuvi jau ir pametuši. Vai pauze nāks par labu vai par sliktu - to rādīs laiks, taču katrā ziņā papildu pauze "Noah Jūrmala" neierašanās dēļ par labu nenāk noteikti.