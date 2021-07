Velo ultramaratonists Sprude centīsies labot pasaules rekordu

Sprude ir sporta skolotājs no Kuldīgas, kas riteņbraukšanu uzskata par savu kaislību un ar to cenšas aizraut ne vien vietējos kuldīdzniekus, bet arī visus, kam mājās pieejami velosipēdi. Jau tagad daudzi atbalstītāji un fani viņam raksta ar lūgumu pēc padoma un ieteikuma kā pievarēt vairākus simtus kilometru. Sprudem uz to atbilde ir pavisam īsa – braucot un ticot saviem spēkiem.