Izpildi šo testu laika posmā no 26.jūlija līdz 8.augustam un reģistrējies balvu izlozei. Trīs laimīgie tiks pie balvas no mūsu sponsoriem – dāvanu kartes no Rimi 50 eiro vērtībā, jaunās izklaides platformas Tet+ abonementa 3 mēnešiem no TET vai dāvanu komplekta no OPTIBET.