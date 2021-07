Miezis: Šī bija principiāla cīņa. Parādījām, ka esam labāka komanda

"Bija baigais adrenalīns, visas tās blakus lietas aizmirstas. Ir tikai jāmočī un jāpilda trenera plāns," sacīja Miezis, kurš satraukumu pirms olimpiskās debijas juta, taču nebija laika par to piedomāt.

"Jā, biju nikns par pirmajām divām piezīmēm. Visi pretinieki izmanto to, ka es komandā esmu šavkākais aizsardzībā. Es no tā nekautrējos, kā ir tā ir. Gribas pierādīt, ka nemaz neesmu tik slikts. Laikam biju pārāk uzvilcies."

"Bija jāizmanto mūsu stiprākais ierocis - pāreja uzbrukumā no spēles aizsardzībā. Spēlējām nedaudz savādāk aizsardzībā pie "pick and roll" sadarbībām, poļi varbūt to negaidīja," sacīja treneris.