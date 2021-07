Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Virslīga "attīrās"

Aizvadītās nedēļas nogalē Latvijas "Optibet" futbola virslīgā notika tikai divas spēles. Viens no iemesliem - Eiropas kausi. Labs iemesls. Lai arvien ilgāk Latvijas klubi tajos uzturas. Samierināsimies ar šādu iemeslu. Otrs iemesls - "Noah Jūrmala" komandas noiešana no distances. Slikti? Slikti tāpēc, ka kļuvis par vienu komandu mazāk un ka atkal jāpārveido spēļu kalendāru, ka bez spēlēm sezonas vidū paliek virkne labu pašmāju futbolistu. Toties labi tas ir tāpēc, ka virslīga "attīrās" no komandas (vismazāk tas attiecas vai pat nemaz neattiecas uz pašiem futbolistiem), kas tikai grāva virslīgas tēlu.