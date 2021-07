Foto ⟩ Mūsu 3x3 basketbolisti svarīgā mačā piekāpjas OKR

Fiziskā spēlē četras minūtes un 40 sekundes pirms mača beigām Čavars pēc caurgājiena trieca bumbu grozā no augšas - 7:7.

Latvija realizēja desmit no 18 viena punkta metieniem, kamēr pretiniekiem precīzi bija vien pieci no 13 mēģinājumiem. Turpretī divpunktu metienos Latvijai vien divi trāpījumi 13 mēģinājumos, kamēr pretiniekiem realizēja sešus no 16 metieniem. Abas komandas simtprocentīgi realizēja soda metienus - Latvija - vienu, OKR komanda - divus.