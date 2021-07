Komanda bez sūdabrāļiem. Ar uzvarētāju raksturu

"Pirms turnīra baigi tika izdarīts uz mums spiediens. Arī fani rakstīja it kā uzmundrinošas ziņas, taču ar piebildi, ka bez medaļām mājās negaidām. Spiediens bija, taču lieliski to pārvarējām grupas spēlēs. Tikai tad ieskrējāmies," turpināja Nauris.

Nereti pie pirmajām neveiksmēm un grūtos brīžos tiek meklēti vainīgie. Nelabvēļi par kapraci pataisīja Krūmiņu, kurš kritiķiem visskaļāk atbildēja ceturtdaļfināla mačā pret Japānu, gūstot deviņus no komandas pirmajiem 11 punktiem. Arī fināla spēlē, spītējot traumai, viņš bija gatavs rauties laukumā.

Pasaules tūrē Lasmanis iemantojis iesaku Betmens, bet Miezis - Robins. Nu gan ir pienācis laiks šos komiksu tēlus likt pie malas un izdomāt ko citu. Šis ir fantastiskais četrinieks, tikai atšķirībā no Holivudas filmas, kur viena ir dāma, šajā komandā visi ir veči. Daži no viņiem daudz ko savās dzīvēs upurēja, lai piepildītu šo sapni. Piemēram, Miezis aizgāja no darba, lai koncentrētos sportam, kaut arī bija saņēmis paaugstinājumu. Katram ir savs stāsts, un tos mēs vēl dzirdēsim!