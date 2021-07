Spānijas basketbolisti nodrošina vietu olimpisko spēļu ceturtdaļfinālā

Spānijas komanda ar rezultātu 81:71 "Saitama Super Arena" C grupas mačā pieveica Argentīnas valstsvienību.

Lielisku sniegumu demonstrēja Rikijs Rubio, kurš uzvarētāju sastāvā guva 26 punktus, kas ir viņa personiskais rekords FIBA organizētajās sacensībās valstsvienības rindās. Viņš realizēja 8 no 13 metieniem no spēles, iemetot piecus no sešiem tālmetieniem.