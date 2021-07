Foto un video ⟩ Dzimtenē sagaidīti olimpiskie čempioni 3x3 basketbolā

Vēlāk olimpiskos čempionus un viņu treneri Raimondu Feldmani un fiziskās sagatavotības treneri Dāvi Feikneru bija iespējams redzēt goda brauciena no lidostas "Rīga" uz Latvijas Televīziju Zaķusalā. Goda brauciens policijas eskorta pavadībā plānots laika posmā no plkst.18.30 līdz 19, maršrutam no lidostas "Rīga" virzoties pa Ulmaņa gatvi uz Salu tilta līdz Zaķusalas krastmalai.