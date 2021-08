Latvijas karatistu Kalniņu pirms starta Tokijā ļoti iedvesmo Krūmiņš un pārējie 3x3 basketbolisti

Kalniņam, gatavojoties Tokijas olimpiskajām spēlēm, pamatā bija trīs sparinga partneri, no kuriem viens ir līdzās arī Japānas galvaspilsētā.

"Izloze būs 4. augustā. Negribētos pretī dabūt ēģiptieti no -67 svara kategorijas. Lai kādu pretinieku ielozēs, iešu un cīnīšos," uzsvēra Latvijas karatists.

"Visi no svara kategorijas līdz 60 kilogramiem ir man zināmi, ar visiem esmu cīnījies. Un no -67 kategorijas pieciem sportistiem esmu cīnījies tikai ar vienu. Viņš ir no Irānas, bet pārstāvēs bēgļu komandu. Ar četriem neesmu cīnījies."