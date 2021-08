Foto ⟩ Graudiņa/Kravčenoka iekļūst pusfinālā un cīnīsies par olimpisko spēļu medaļām

No zaudējuma setā latvietēm neizdevās izglābties - 18:21.

Gandrīz neapturamas uzbrukumā bija Kravčenoka un Vilkersone, realizējot 21 no 31 uzbrukuma iespējas. Graudiņa realizēja sešus no 15 uzbrukumiem, Benzlija - deviņus no 25.