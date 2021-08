ICU par rasistiskiem izteikumiem līdz gada beigām diskvalificējusi Vācijas riteņbraukšanas komandas treneri

Jau ziņots, ka Vācijas nacionālā televīzijas kanāla ARD pārraidē no riteņbraukšanas sacensībām 28.jūlijā bija dzirdams, kā Mozters no atspirdzinājumu punkta trases malā, izmantojot rasistiskus vārdus, mudina Nikiasu Arntu panākt Azedinu Lagabu no Alžīrijas un Amanuelu Gebrezgabihiru no Eritrejas.