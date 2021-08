Grigorjeva ir gatava startēt arī Parīzes olimpiskajās spēlēs

"Es vairākas reizes zaudēju olimpiskajās spēlēs un pēc katra zaudējuma likās, ka nevarēšu turpināt ceļu uz nākamajām spēlēm, bet katru reizi es spēju šo ceļu atrast, neskatoties uz to, ka jau trešo reizi savu mērķi nesasniedzu," raksta 31 gadu vecā sportiste.

"Es zinu, ka es arī šoreiz piecelšos un atkal sekošu savam sapnim, jo es ticu, ka manam stāstam ir laimīgas beigas. Paldies par jūsu atbalstu, es to tiešam augsti novērtēju, it īpaši brīžos, kad neesmu uzvarētāja. Es atceros katru no jums, kurš atbalsta mani šajā ceļā. Paldies un tiekamies "Parīzē 2024"," turpina Grigorjeva.