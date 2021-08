ASV basketbolisti aizstāv olimpisko čempionu godu

Otrajā puslaikā ASV basketbolistu pārsvars bija svārstīgs no diviem līdz 11 punktiem, taču vadība ne reizi netika izlaista no rokām. Desmit sekundes pirms finālsvilpes Nando de Kolo divi soda metieni pietuvināja francūžus līdz trīs punktu atstatumam (82:85). Pāris sekundes vēlāk Francija pārkāpa noteikumus pret Durentu, kurš no soda metienu līnijas atjaunoja piecu punktu pārsvaru (87:82). Ar astoņām sekundēm nebija gana, lai Francija atspēlētos, uzvaru svinot ASV komandai.