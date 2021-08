Igaunijas riteņbraucējs Tāramē ar uzvaru "Vuelta a Espana" trešajā posmā kļūst par tūres kopvērtējuma līderi

"Līdera sarkanais krekls man nozīmē daudz. Esmu 34 gadus vecs un man turpmākajā karjerā vairs nav priekšā daudz sezonu. Man ir uzvaras gan "Giro d'Italia", gan "Vuelta a Espana", taču ļoti sapņoju par līdera kreklu kādā no grandtūrēm. Vismaz uz pāris dienām, lai varētu izbaudīt un sajust, kā tas ir. Šodien to paveicu un esmu par to ļoti laimīgs," turpināja Tāramē.

34 gadus vecais Tāramē vienā no "Vuelta a Espana" posmiem uzvarēja pirms desmit gadiem. Tāpat viņš pirmais finišēja vienā no 2016.gada "Giro d' Italia" etapiem. Tāramē ir otrais no Igaunijas riteņbraucējiem, kurš uzvilcis līdera kreklu kādā no lielajām tūrēm - 1999.gadā "Tour de France" dzeltenajā kreklā sešas dienas pabija Jāns Kirsipū.