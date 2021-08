Eiropas Sporta nedēļā būs bezmaksas sportošanas iespējas visā Latvijā

Nozares profesionāļiem notiks ikgadējais Sporta forums, ģimenēm - #BeActive Ģimeņu pludmales spēles, bet Eiropas Skolu sporta dienas ietvaros - arī Latvijas Skolu krosa čempionāts. Vietnē www.beactive.lv ikviens varēs atrast sev piemērotāko no pasākumiem un pievienot savu sporta pasākumu - noorganizējot koptreniņu draugiem vai darba kolēģiem.

"Lai arī vairums no mums labi apzinās ieguvumus veselībai, esot ikdienā fiziski aktīvam, mazkustīgs dzīvesveids joprojām ir lielas sabiedrības daļas ikdiena. Mūsu mērķis - izglītot, atgādināt un iedvesmot, ka ieradumu fiziski izkustēties var veidot ne tikai sporta zālē, bet arī izvēloties pārvietošanās veidu ikdienā, veltot laiku aktīvām pauzēm pie darba galda vai brīvdienās pavadot laiku aktīvi kopā ar draugiem, ģimeni vai vienatnē dodoties pastaigā," uzsver Latvijas sporta federāciju padomes (LSFP) prezidents Einars Fogelis.

"Treniņa grūtākā daļa ir tikt no dīvāna līdz ārdurvīm," ir pārliecināts viens no šī gada #BeActive vēstnešiem Martins Marnauza. Paralēli IT drošības speciālista darbam viņš šobrīd ir ieguvis arī triatlona trenera sertifikātu, taču, kā pats atzīst, studiju gados bijis brīdis, kad sports piekāpies ballītēm un spogulis nerādījis tīkamu ainu. Pirmajā Rīgas maratonā 5 kilometri knapi noskrieti 45 minūtēs. Kopš tā laika vienkārša apņemšanās noskriet maratonu pāraugusi kaislīgā mīlestībā pret triatlonu, ar kuru Mārtiņš saticies gluži nejauši - jūras malā. "Vajag tikai sākt darīt - galvenais ir vēlēšanās, nevis fiziskās spējas," mudina #BeActive vēstnesis.