"Rimi" Rīgas maratonam piešķirts epidemioloģiski droša pilotprojekta statuss

Aproces dalībnieki varēs saņemt, uzrādot reālo dalībnieka starta numuru, ID karti/pasi un sertifikātu par vakcināciju, pārslimošanu vai negatīvu Covid-19 testu. Aproču izdales Doma laukumā darbosies no 26.augusta (plkst.10.-20.) līdz pat maratona dienai no plkst.6. līdz 15., tomēr organizatori aicina dalībniekus aproces izņemt pēc iespējas savlaicīgāk, lai izvairītos no drūzmēšanās.