Samoilovs/Šmēdiņš "King of the Court" turnīrā izcīna ceturto vietu

Sacensībās startēja arī Edgars Točs, kurš apvienoja spēkus ar itāli Adrianu Karambulu. Viņiem pirmajā dienā neizdevās pārvarēt pirmo kārtu savā grupā, kas nozīmēja izstāšanos no turnīra.

Piektdien Latvijas duets pamatturnīrā C apakšgrupā ar 15 punktiem izcīnīja uzvaru, trešajā kārtā apsteidzot brazīliešus Gustavu Karvaljaesu/Arturu da Silvu un Marko Kratigeru/Moricu Pristaucu-Telsnigu no Austrijas.

Fināla pirmajā no trim 15 minūšu spēlēm Samoilovs/Šmēdiņš paspēja iekrāt desmit punktus un sasniedza nākamo kārtu. Fināla otrajā kārtā Samoilovs/Šmēdiņš pret trim citiem duetiem 15 minūtēs spēja nopelnīt vien trīs punktus un sacensības noslēdza ceturtajā vietā.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas ar kvalifikāciju, seko grupu turnīrs, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.