Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Eiropas kvartets jau zināms

RFS futbolisti 11 minūtēs guva divus vārtus un guva sesto uzvaru pēc kārtas. Līdz ar to RFS komanda atgriezās turnīra tabulā pirmajā vietā un nākamā spēle tai tagad (12. septembrī) būs viesos ar "Valmiera FK", kas RFS un "Riga FC" aizņemtības laikā Eiropas kausos paspēja izbaudīt līderes godu. Tā būs tikai pirmā no atlikušajām savstarpējām līderu trio cīņām par titulu.

Liela neskaidrība ir labāko vārtu guvēju sarakstā - pa 10 vārtiem ir Stefana Miloševiča un Ibrahima Ndiapes Sova rēķinā, taču melnkalnietis virslīgā šosezon vairs nespēlē, savukārt 20 gadus vecais Valmieras komandas senegālietis pēdējās trijās spēlēs ir guvis četrus vārtus (tajā skaitā hat-trick mačā ar FK "Metta"). Pa 9 vārtiem ir 18 gadus vecajam "Spartaka" kamerūnietim Leonelam Vambam (6 vārti pēdējās piecās spēlēs) un 21 gadu vecajam Junusam Muritalam no "Riga FC" (viņš turpretī virslīgā nav guvis vārtus kopš 24. maija...), 8 vārti ir 19 gadus vecajam Raimondam Krollim no "Valmiera FK", kurš arī šosezon ir labākais vārtu guvējs starp Latvijas futbolistiem (plus vēl 7 rezultatīvas piespēles - šajā ziņā dalīta pirmā vieta ar 19 gadus veco nigērieti no "Spartaka" Obiodunu Ogunnji). Spēlētāju vecumu minēju apzināti - viņiem ir pievērsta uzmanība arī no ārzemju klubiem, viņi visi (un ne tikai viņi) ir interesanta "prece" futbola tirgū.