OHL komandas jauno sezonu sagaida krietni atjauninātos sastāvos

Hokeja skolas "Rīga" (HS "Rīga") galvenais treneris Oļegs Sorokins pastāstīja, ka šogad atkal ir praktiski jauns komandas spēlētāju sastāvs, un liela daļa no pagājušas sezonas ir devusies prom. Šosezon sastāvā atkal pamatā būs U-18 vecuma spēlētāji ar dažiem papildinājumiem no HK "Rīga" komandas un vēl pāris vecākiem spēlētājiem. Mērķi šosezon paliek nemainīgi - katrā spēlē cīnīties par katru laukuma centimetru un neko par velti neatdot pretiniekam.

Visbeidzot "Prizma" galvenais treneris Ēriks Miļuns pastāstīja, ka komandas sastāvs lielā mērā ir saglabājies no iepriekšējās sezonas, jo, lai arī pāris spēlētāji ir devušies prom, vietā nākuši gados jaunie spēlētāji, kuri atgriezušies no ārzemēm. Tāpat "Prizma" vienību papildinājuši spēlētāji, kas pārnākuši no citām vienībām, piemēram, no "Mogo"/LPSA komandas piesaistīti Jānis Straupe un Edgars Kurmis, kā arī nācis klāt pieredzējis vārtsargs Toms Broks. Komandas mērķis ir censties uzvarēt jebkuru pretinieku un cīnīties par tikšanu izslēgšanas spēlēs.