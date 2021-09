Boksa leģenda Oskars de la Hoja atklāj, ka bērnībā viņu izvaroja gados vecāka sieviete

"Dzīve nav vienkārša. Mani 13 gadu vecumā izvaroja. To izdarīja sieviete. Viņai bija vairāk nekā 35 gadi. Tas ir - es vienkārši nezaudēju nevainību 13 gadu vecumā. Man to atņēma, mani izvaroja. Pievēršanās alkoholam un narkotikām savā ziņā bija mēģinājums to visu aizmirst," intervijā "Los Angeles Times" sacīja bokseris.