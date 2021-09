Rogličs kļūst par trīskārtēju "Vuelta a Espana" čempionu

Slovēnijas riteņbraucējs pēdējo posmu veica 44 minūtēs un divās sekundēs, par 14 sekundēm pārspējot tā brīža līderi Magnusu Kortu no Dānijas ("EF Education - Nippo") un par 52 sekundēm - nīderlandieti Tīmenu Arensmanu (DSM). Rogličs uzvarēja četros no Spānijas tūres posmiem.

Rogličs ir trešais riteņbraucējs, kurš "Vuelta a Espana" uzvarējis trīs gadus pēc kārtas. No 1992. līdz 1994.gadam to iespēja šveicietis Tonijs Romingers, bet no 2003. līdz 2005.gadam pirmais bija spānis Roverto Erass. 2005.gadā Erass no tā gada tūres uz laiku tika diskvalificēts par eritropoetīna lietošanu, taču lēmums tika veiksmīgi pārsūdzēts, jo atklājās pārkāpumi dopinga provju uzglabāšanā.