Merzļikins: Mans plāns ir iegūt Vezina trofeju Kivlenieka piemiņai

"Nevēlos dot solījumus, bet varu teikt... Mans plāns ir izcīnīt Vezina trofeju. Es izdarīšu to viņa dēļ," izdevumam "The Athletic" norādīja Merzļikins. "Nevaru to apsolīt, jo tas ir hokejs. Mēs nezinām, kā izvērsīsies sezona, bet tāds ir mans mērķis. Es uzskatu, ka es to varu paveikt."