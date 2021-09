Video ⟩ "US Open" turnīrā noskaidroti pusfinālu pāri

Džokoviča uzvaru un zaudējumu bilance šosezon "Grand Slam" turnīros ir 26-0. Viņš var kļūt par pirmo tenisistu kopš 1969. gada, kuram vienas sezonas laikā izdodas uzvarēt visos četros "Grand Slam". Pēdējo reizi to paveica austrālietis Rods Leivers.

Pasaules ranga līderis "US Open" pusfinālā tiksies ar Vācijas tenisistu Aleksandru Zverevu (ATP 4.), kurš ceturtdaļfinālā ar rezultātu 7-6 (8:6), 6-3, 6-4 pārspēja Loidu Džordžu Herisu no Dienvidāfrikas Republikas (ATP 46.).

Džokovičs un Zverevs spēkojušies deviņas reizes, sešās no tām uzvarējis serbs. Trīs dueļi notikuši šogad, pēdējā no tiem Tokijas olimpiskajās spēlēs uzvarēja Vācijas pārstāvis.

Jau vēstīts, ka negaidīti "US Open" pusfinālu sasniedzis Kanādas tenisists Fēlikss Ožjē-Aliasims (ATP 15.), kurš tikai šonedēļ sasniedza 19 gadu vecumu.

"US Open" pusfinālā Ožjē-Aliasims tiksies ar šīs sezonas "Australian Open" otrās vietas ieguvēju - pasaules ranga vicelīderi Daniilu Medvedevu no Krievijas (ATP 2.).

"US Open" pusfinālu sasniegusi Grieķijas tenisiste Marija Sakari ( WTA 18.), kurai ar 6-4, 6-4 izdevās pārspēt pasaules ceturto raketi čehieti Karolīnu Plīškovu (WTA 4.).

Nevienai no pusfinālistēm iepriekš karjerā nav izdevies uzvarēt "Grand Slam" vienspēļu turnīrā. Sabaļenka ir to paveikusi dubultspēļu turnīros 2019. gadā "US Open" un šogad "Australian Open".