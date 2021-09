Ostapenko saglabā 30. vietu WTA rangā; Sevastova zaudē divas pozīcijas

Ostapenko par spīti tam, ka no "US Open" izstājās bez spēlēm, saglabāja 30.vietu.

Vadošajā desmitniekā joprojām līdere aizvien ir austrāliete Ešlija Bārtija, un viņai seko Arina Sabaļenka no Baltkrievijas. Uz trešo vietu pakāpusies čehiete Karolīna Plīškova, ceturto - Jeļina Svitoļina no Ukrainas, bet japāniete Naomi Osaka zaudējusi divas pozīcijas. Sesto pozīciju saglabājusi amerikāniete Sofija Kenina, bet uz septīto, pakāpjoties par divām vietām, pacēlusies čehiete Barbora Krejčikova. astoto pozīciju saglabājusi Iga Švjonteka no Polijas, uz devīto pakāpusies Garvinje Mugursa no Spānijas, bet desmitniekā iekļuvusi čehiete Petra Kvitaova. Np labāko desmitnieka izkritusi iepriekš septīto vietu ieņēmusī Bjanka Andresku no Kanādas, kura tagad ieņem 20.pozīciju.