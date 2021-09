Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Rudens būs karsts

Titula īpašniece "Riga FC" komanda aizvadītajā nedēļas nogalē nespēlēja (trešdien tā tiksies ar BFC "Daugavpils"), taču par to runāts ne mazāk kā par komandām, kuras spēlēja (varbūt pat vairāk) - "Riga FC" pēc abpusējas vienošanās šķīrās no galvenā trenera Andra Riherta. Pārsteigums? Diezin vai.

Daudz lielāks bija pārsteigums, kad Riherts kļuva par "Riga FC" galveno treneri. Iespējams, ka par iemeslu šādam lēmumam kļuva komandas neiekļūšana UEFA Konferences līgas grupu turnīrā, iespējams, komandas sniegums trenera vadībā vispār, iespējams, attiecības starp treneri un spēlētājiem, iespējams… Varam tikai minēt. No kluba vadības puses nav izskanējis kaut vai mājiens, ka tā ir kļūdījusies ar trenera izvēli sezonas vidū vai kaut kāds konkrētāks skaidrojums. Pietrūka pacietības? Varbūt. Tāpat kā spēlētājs nevar acumirklī pārlēkt no viena līmeņa citā un krietni augstākā līmenī, tā arī treneris to nevar paveikt pāris mēnešu laikā vai pat sezonas laikā.