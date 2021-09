Bokserim Briedim nākamā cīņa jau pēc mēneša Arēnā Rīga

(190616) -- LATVIA, June 16, 2019 (Xinhua) -- Mairis Briedis (L) of Latvia reacts after the World Boxing Super Series cruiserweight division semifinal against Krzysztof Glowacki of Poland, at the Arena Riga in Riga, Latvia, on June 15, 2019. Mairis Briedis won via knockout. (Xinhua/Edijs Palens) - Edijs Palens -//CHINENOUVELLE_11210145/1906161239/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/1906161243 FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA